Очередной рекорд? Москву вновь накрыл мощный снегопад

Москву накрыл мощный снегопад. И до утра 25 февраля осадки не прекратятся. В эти минуты, по словам синоптиков, как раз самый пик. Сугробы заметно подрастут, и даже могут побить рекорд для 25 февраля. Столица уже встала в гигантских пробках.

А вот в Петербурге сегодня солнечно. Но уже к четвергу в город придет циклон с Атлантики, он принесет снег и метели, которые после перейдут в дожди.

Ранее 5-tv.ru писал, что дворника из Петербурга, который спас жизнь ребенку, наградили медалью «Мужество» в Узбекистане. Мужчина приехал на заработки в Северную столицу, а прославился далеко за ее пределами своим смелым поступком.

Он убирал снег под окнами и первым заметил мальчика, который висел на карнизе седьмого этажа. А когда ребенок разжал руки и полетел головой вниз, рабочий поймал его и принял весь удар на себя.

В результате у дворника — перелом ребер и руки. С такой высоты даже маленький человек летит со скоростью более 70 километров в час.

