Украина ввела санкции против 29 российских историков

В перечень вошел соавтор школьного учебника.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении персональных санкций в отношении 29 российских историков. Соответствующий указ опубликовали на сайте главы киевского режима.

Санкции утвердили на основании статьи 107 Конституции Украины. Они предусматривают персональные ограничения против ряда российских граждан.

В санкционный перечень вошел соавтор школьного учебника по истории России Александр Чубарьян. Также ограничения ввели против историка Алексея Миллера и министра культуры Херсонской области Артема Лагойского.

Ранее, писал 5-tv.ru, на Украине допустили запрет русскоязычной литературы. Госкомтелерадио Украины подготавливает проект постановления с конкретными инструментами запрета российских и русскоязычных произведений.

Украинские власти регулярно расширяют санкционные списки, добавляя в них российских физических и юридических лиц, а также граждан других стран, которых Киев считает причастными к сотрудничеству с Москвой. Предложения по новым ограничениям формируют профильные ведомства, после чего их рассматривает и утверждает Совет национальной безопасности и обороны Украины.

