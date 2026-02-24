Кот грустит и толстеет? Ветеринар назвал главный плюс стерилизации животных

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Если владелец не планирует разведение, то рекомендуется проводить операцию для питомца на четвертый месяц его жизни.

Во Всемирный день стерилизации домашних животных, отмечаемый 24 февраля, ветеринарный врач Михаил Шеляков рассказал в беседе с Life.ru о влиянии процедуры на здоровье питомцев и правилах ухода после операции.

По его словам, стерилизованные животные в среднем живут дольше и реже сталкиваются с серьезными заболеваниями.

Специалист пояснил, что для самок отсутствие размножения без последующего получения потомства повышает риск развития ряда патологий. Поэтому, если владелец не планирует разведение, животное рекомендуется стерилизовать сразу. При этом врач уточнил, что с медицинской точки зрения корректнее говорить о кастрации, что не зависит от пола питомца.

Шеляков подчеркнул, что современные хирургические методы считаются малотравматичными, так как в ряде случаев вмешательство проводится без наложения швов, а восстановление занимает минимум времени. При этом уже в тот же день после операции животному разрешается есть, пить и проявлять обычную активность. В течение нескольких дней достаточно использовать защитную попону, чтобы предотвратить разлизывание животным операционной зоны.

Оптимальный возраст для плановой процедуры, как отметил ветеринар, — от четырех до шести месяцев. Желательно провести операцию до первой течки или сразу после нее, пока молочные железы полностью не сформированы. Если питомец молод и клинически здоров, дополнительные обследования обычно не требуются. Главное условие — это отсутствие симптомов недомогания, таких как рвота, понос или кашель.

Также врач обратил внимание на распространенную практику назначения большого количества анализов и обследований перед стандартной операцией. По его мнению, при отсутствии показаний избыточная диагностика не требуется.

После стерилизации, как подчеркнул специалист, животные не становятся апатичными или «обиженными». Существенных изменений характера у них не происходит, за исключением прекращения репродуктивной функции и связанных с ней проявлений. Возможная прибавка в весе связана не с самой операцией, а с переизбытком калорий, поэтому после процедуры важно скорректировать рацион любимца и уровень его физической активности.

