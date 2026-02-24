Пять месяцев в тайге: спасатель о шансах найти пропавших Усольцевых живыми

Спасатель Киселев: Усольцевы не прожили бы пять месяцев без запасов в тайге

В условиях выживания за сутки можно преодолеть не более десяти километров, а длительное пребывание в лесах с суровым климатом крайне затруднительно.

Шансов обнаружить живыми семью Усольцевых, которая пропала осенью 2025 года в тайге в Красноярском крае, практически нет. Такое мнение в беседе с aif.ru высказал спасатель Денис Киселев.

По его словам, предположение о том, что люди могли скрываться в лесу с сентября, выглядит нереалистично. Эксперт отметил, что в условиях тайги за сутки можно преодолеть не более десяти километров, а длительное выживание без подготовки и запасов крайне затруднительно.

«Думать, что семья с осени прячется в тайге — это уже паранойя. Или они гении маскировки, которые не хотят, чтобы их искали, или их унесли инопланетяне и прячут. Мы не знаем, почему Усольцевы пропали бесследно», — пояснил эксперт.

К тому же он подчеркнул, что строить можно любые версии, однако объективных данных о судьбе семьи до сих пор нет.

Что известно о семье Усольцевых

Семья Усольцевых — 64-летний Сергей Усольцев, его супруга Ирина и пятилетняя дочь Арина — исчезла 28 сентября 2025 года во время прогулки к скале Буратинка в районе поселка Кутурчин. Туда Усольцевы приехали накануне.

После начала снегопада они отправились по маршруту самостоятельно. Вскоре связь с ними прервалась.

Последний сигнал телефона Сергея фиксировали вечером того же дня примерно в семи километрах от населенного пункта. После того, как Ирина не вышла на работу и перестала отвечать на сообщения, родственники обратились в полицию. К поискам подключились спасатели и волонтеры отряда «ЛизаАлерт».

В операции участвовали более полутора тысяч человек. К поискам также подключили вертолеты, беспилотники, тепловизоры и кинологические расчеты. Как писал 5-tv.ru, поисковики сообщали о зафиксированном тепловизором свечении в зоне работ.

Активную фазу операции свернули в середине октября 2025 года из-за ухудшения погоды, после чего проводили точечные выезды.

Куда пропала семья Усольцевых

Следственные органы рассматривают произошедшее как возможный несчастный случай. Среди основных версий — переохлаждение, потеря ориентировки на сложном рельефе или падение в природные полости.

Ранее выдвигали гипотезу о добровольном исчезновении на фоне финансовых трудностей, однако она не подтвердилась, поскольку в автомобиле семьи остались деньги, документы и личные вещи.

Спустя пять месяцев после исчезновения каких-либо достоверных сведений о местонахождении Усольцевых не появилось. Расследование продолжается.

