Путин и Лукашенко 26 февраля проведут Высший госсовет Союзного государства

Лидеры двух держав обсудят успехи интеграции.

Президент России Владимир Путин вместе со своим коллегой президентом Белоруссии Александром Лукашенко в предстоящий четверг, 26 февраля, примет участие в заседании Высшего госсовета Союзного государства. Об этом сообщил Кремль в официальном канале в мессенджере MAX.

Встреча пройдет в Москве. На ней Путин и Лукашенко обсудят успехи интеграции двух стран. Они затронут темы из различных областей, которые касаются благоприятного развития отношений России и Белоруссии.

«Повестка дня заседания включает рассмотрение хода совместной работы в рамках комплексного документа — «Основных направлений реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2024–2026 годы», — сказано в публикации.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин подписал соглашение с Лукашенко о защите граждан от преследования иностранных государств и международных организаций. Поясняется, что данный договор будет применяться в отношении защищаемых лиц в связи с необоснованным уголовным преследованием третьими сторонами, а также в целях обеспечения прав. То есть, если россиянина или белоруса попытаются задержать или экстрадировать, то страны должны прийти на помощь друг другу.

