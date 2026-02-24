Россиянам назвали самый выгодный для отпуска месяц в 2026 году

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Общий доход за этот период отдыха будет практически соответствовать обычному месячному заработку.

Июль станет наиболее выгодным месяцем для оформления отпуска в 2026 году. Об этом в беседе с aif.ru сообщил кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при правительстве Игорь Балынин.

По его расчетам, при двухнедельном отпуске с 13 по 26 июля сотрудник с ежемесячной зарплатой 97 тысяч рублей и средним дневным заработком около трех тысяч рублей сможет получить 42 тысячи рублей отпускных.

Кроме того, за оставшиеся 13 рабочих дней месяца работнику начислят порядка 54,83 тысячи рублей заработной платы. В сумме доход за июль составит 96,83 тысячи рублей, что практически соответствует обычному месячному заработку.

При этом эксперт пояснил, что финансовая выгода связана с количеством рабочих дней в месяце, то есть чем их больше, тем меньше потери в доходе при оформлении отпуска. Именно поэтому июль 2026 года, по его словам, окажется наиболее удачным периодом для отдыха с точки зрения личных финансов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, как россияне будут отдыхать в майские праздники 2026 года. В этом весеннем месяце не ожидается длинных непрерывных выходных, однако получится отдохнуть дважды по три дня подряд.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.