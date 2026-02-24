Монумент насилия: в Сербии нашли массовое захоронение 77 женщин и детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Александр Федоров

Жестокое убийство и последующее погребение могли быть способом продемонстрировать доминирование и закрепить контроль над землей и ресурсами.

В Сербии археологи обнаружили массовое захоронение железного века. Оно, по мнению ученых, свидетельствует о целенаправленной и крайне жестокой резне. В могиле, датируемой IX веком до нашей эры, нашли останки как минимум 77 человек — преимущественно женщин и детей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Раскопки проходили на археологическом памятнике Гомолава. Анализ костей показал, что большинство погибших получили тяжелые травмы головы.

Исследователи пришли к выводу, что удары наносили с близкого расстояния с особой жестокостью. Судя по характеру повреждений, использовали дубинки, боевые молоты и, вероятно, пращные камни.

Некоторые ранения указывают на то, что часть нападавших могла находиться верхом на лошадях. При этом на скелетах зафиксированы и защитные травмы. Это говорит о том, что некоторые жертвы пытались сопротивляться.

Исследователи охарактеризовали случившееся как преднамеренное массовое насилие.

Почти все — женщины и дети

Антропологический анализ показал, что из 77 человек 40 были детьми в возрасте от одного до 12 лет, еще 12 — подростками. Среди 24 взрослых 87% составляли женщины. Единственный найденный младенец оказался мальчиком.

Генетическое исследование выявило, что большинство погибших не состояли в близком родстве. При этом их рацион был схожим. Однако происхождение, по всей видимости, было разным — это позволяет предположить, что люди прибыли из разных регионов.

По мнению ученых, трагедия произошла в период социальных изменений, когда общины становились менее мобильными и начинали формировать закрытые поселения. Вероятно, резня стала частью более масштабного межрегионального конфликта.

Убийство как демонстрация силы

Одна из руководителей проекта, доктор Линда Фибигер, заявила, что жестокое убийство и последующее погребение могли быть способом продемонстрировать доминирование и закрепить контроль над землей и ресурсами.

По ее словам, исследование пролило свет на практику целенаправленных убийств по половому и возрастному признаку как инструмент утверждения власти в доисторической Европе.

Ученые подчеркнули, что демографический состав погибших усилил ощущение, что это был продуманный акт устрашения, способный оказать серьезное влияние на соседние сообщества.

Не просто братская могила

В отличие от других массовых захоронений того времени, это место свидетельствует о тщательно организованном погребении. Людей хоронили вместе с личными вещами — бронзовыми украшениями, керамическими сосудами. Вблизи могилы обнаружили кости примерно сотни животных. Некоторых из них, судя по всему, принесли в жертву.

На дне ямы нашли останки теленка, а на поверхности — фрагменты жерновов и обугленные семена. Исследователи считают, что эти элементы указывают на сложный и символически значимый погребальный ритуал.

Анализ показал, что тела захоронили вскоре после смерти, что говорит о том, что убийство произошло рядом с местом погребения.

Монумент насилия

Руководитель раскопок доктор Барри Моллой отметил, что современные методы анализа позволили не только подтвердить насильственную смерть людей. Но и реконструировать обстоятельства трагедии. По его словам, превращение места захоронения в курган могло стать способом увековечить событие и сделать его постоянным напоминанием для общины.

Подчеркивается, что убийство, последующее погребение и возведение памятного сооружения представляют собой последовательность действий, направленных на силовое разрешение конфликта и восстановление баланса власти.

Исследователи считают, что изучение подобных трагедий помогает лучше понять эволюцию коллективного насилия и изменение социальных структур в доисторической Европе.

