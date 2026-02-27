Предательство, обман и сердечная боль: как Любовь Успенская отметила 72 года

Фото, видео: 5-tv.ru

Многочисленные предательства лишили ее доверия к людям.

Бывают времена, когда душу можно раскрыть только самому себе. Любовь Успенская эксклюзивно с корреспондентом 5-tv.ru поделилась мыслями о специальной военной операции и подробностями внутреннего состояния, находясь в деревне Чижи в храме Троицы Живоначальной на съемках своего клипа «Храм».

Четыре года назад в день рождения артистки началась специальная военная операция по защите жителей Донбасса (СВО). Певица подчеркивает — с тех пор вокруг нее нет шумных праздников и большого круга друзей, а в свободные и, как правило, поздние вечера она предпочитает молиться — за здоровье и мир в стране.

«Каждый день и ночь, когда есть свободное время, я просыпаюсь с молитвой и засыпаю с ней. У меня есть свои молитвы, но я не скажу какие. Это личное. Я прошу, чтобы мы жили спокойно и дети не знали, что такое война…»

Глубокие переживания как за Родину, так и за надежность своего ближнего круга отразились на творчестве Любови Успенской. Текст к песне «Храм» создавался в тяжелые времена, когда появились сомнения, даже в самых старых друзьях — а можно ли и им верить, задумывается Успенская. Но есть и положительная сторона произошедшего, она поняла, что сама без помощи других авторов может писать хорошие песни.

«Я в своей душе сама построю храм и открою тайну тысячи свечам. Пусть горят без слов, я не жду от них ответ. Лишь хочу понять, людям верить или нет…» — произносит Успенская строки новой композиции.

На съемках клипа королева русского шансона отказалась от роскоши в виде декораций, специальных дорогих костюмов и спецэффектов. Певица приехала на съемочную площадку после четырех часов сна и уверяет, что могла бы выглядеть в день съемок намного лучше, но это не ее цель. Важнее донести до зрителя смыслы и поделиться тем умиротворением, которое она испытывает, гуляя по территории Троицы в Чижах.

«Я хочу, чтобы всегда было, как сегодня. Мы гуляем, идет съемка клипа. Ходим по территории, а здесь так забвенно, так миротворно. Здесь и забываешь о том, что сегодня происходит…» — делится артистка.

Экзистенциальный вопрос о том, можно ли верить людям и как это делать после не одного вынутого из спины ножа от близкого человека — мучает не только певицу. Бойцы, защищающие Родину, прямо сейчас на передовой также сталкиваются с предательствами — и в этом тоже выражается тяжесть нашего времени. Вместе с Успенской в кадре среди зажженных в храме свечей появился ветеран боевых действий Анатолий Кирьянов. Мотив молитвы объединил разные поколения и судьбы, мечтающие о мире, любви, честных отношениях и возвращении покоя. Певица уверена и надеется, что песню полюбят, потому что она не надоедает ей самой после тысячи прослушиваний, а это, по ее словам, хороший знак!

Любовь Залмановна по натуре обладательница сильной ауры. Ее съемочная команда признается, что, порой, им от нее достаются колкие и красноречивые замечания, но тем не менее артистка всегда остается настоящей женщиной, за которой до сих пор хочется поухаживать и наделать тысячу комплиментов. Режиссер клипа Владимир Казаров рассказал, как работалось с певицей такого уровня:

«Она лишний раз, даже не пойдет поесть. Вот сейчас вроде очень холодно на улице, но она пока все кадры не отобьет — не пойдет. Да, ей не нравится, она может нервничать, да, может сказать какое-то игристое словцо… Но она всегда настоящий профессионал и женщина!»

