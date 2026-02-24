Новая волна атак: как защититься от мошенника-лжекурьера

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Преступники могут обладать частью персональных данных жертв из слитых баз.

У мошенников стала популярной новая схема обмана с использованием лжекурьеров. Об этом изданию Газета.ру рассказал доцент Финансового университета при правительстве Петр Щербаченко.

По его словам, так называемые курьеры звонят жертвам, чтобы якобы уточнить какие-либо данные, например, адрес или сроки доставки. Во время разговора собеседник попросит продиктовать код из СМС, чтобы как будто бы подтвердить личность или оформление доставки. Но в итоге это приводит к потере денег.

«Новая волна атак строится на гибриде социальной инженерии и использовании данных из утекших баз. Главная цель — получить доступ к личным кабинетам, банковским приложениям или порталу Госуслуги. При этом мошенники часто обращаются по имени и отчеству: данные они берут из утекших баз или социальных сетей», — пояснил эксперт.

Он добавил, что часто мошенники оказывают на жертву давление, торопят, пугают дополнительными расходами, например, за платное хранение или ссылаются на «приказы» и «законы», представляются сотрудниками госорганов или различных служб.

Также нередко злоумышленники прибегают к схеме «плохой и злой», отметил Щербаченко. Первый звонок поступает от преступника, который должен заставить человека паниковать. Второй же представляется сотрудником банка или правоохранительных органов. Этот якобы положительный собеседник предлагает помощь и просит сообщить коды или перевести деньги на «безопасный счет». Однако и этот человек пытается обмануть.

Срочность, требование кодов или данных карт, давление или любой другой из вышеперечисленных признаков должны насторожить клиента.

Однако если вы все же поделились информацией со злоумышленниками, нужно как можно быстрее связаться с банком самостоятельно, например, позвонить на официальный номер финансового учреждения. А также заблокировать карту или ограничить операции по счету, сменить пароли на всех ключевых сервисах: в банковских приложениях, Госуслугах, на электронной почте и маркетплейсах.

Кроме того, финансист посоветовал сохранять переписки, делать их скриншоты и обращаться в полицию.

