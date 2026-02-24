Королевский триумф на красной дорожке: Кейт Миддлтон покорила Лондон на BAFTA

Фото: legion-media/Jaimi Joy-Reuters/POOL supplied

Принцесса Уэльская последний раз появлялась на BAFTA три года назад.

Принцесса Уэльская Кэтрин и принц Уильям стали почетными гостями церемонии вручения наград BAFTA-2026, которая состоялась 22 февраля в лондонском Королевском фестивальном зале. Об этом сообщило издание Deadline.

Для выхода в свет 44-летняя Кэтрин выбрала элегантное розовое платье от модного дома Gucci, дополненное контрастным бордовым поясом. Примечательно, что монаршая особа уже надевала этот наряд для официального мероприятия в 2019 году.

Нежный вечерний образ принцесса дополнила бархатным клатчем в тон и роскошными украшениями — массивным браслетом и серьгами с бриллиантами. Над внешним видом Кейт работала команда профессионалов: стилисты создали классическую голливудскую укладку с крупными локонами, а визажисты подчеркнули глаза техникой смоки-айз, выбрав для губ помаду розового оттенка.

Присутствие пары на «британском Оскаре» привлекло особое внимание прессы, так как в последние годы чета не посещала премию в полном составе. Принц Уильям, являющийся президентом BAFTA, в 2025 году пропустил торжество, а в 2024 году присутствовал на нем в одиночестве.

Это было связано с тяжелым периодом в жизни семьи, когда принцесса Уэльская проходила курс лечения после выявленного у нее онкологического заболевания. До нынешнего светского выхода супругов видели вместе на данной кинопремии лишь в 2023 году. Появление Кэтрин на красной дорожке в Лондоне стало важным событием, подтверждающим ее триумфальное возвращение к общественным обязанностям.

