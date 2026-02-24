В Петербурге задержали девушку за поджог заправочной колонки

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

На одной из городских АЗС злоумышленница устроила пожар и попыталась сбежать от правоохранителей.

В Санкт-Петербурге сотрудники вневедомственной охраны задержали подозреваемую в совершении поджога на автозаправочной станции. Об этом сообщила пресс-служба Росгвардии.

Инцидент произошел около 13:00 на улице Савушкина. Силовики оперативно получили приметы предполагаемой преступницы и приступили к ее поискам в Приморском районе города.

Спустя несколько часов, примерно в 15:20, патрульный экипаж Росгвардии обнаружил и остановил девушку возле дома № 78 на Приморском проспекте.

«Задержанная девушка передана сотрудникам органов внутренних дел», — прокомментировали ситуацию представители ведомства, отметив, что дальнейшим разбирательством и установлением мотивов поступка займется полиция.

По предварительным данным, события на заправке развивались стремительно: девушка сначала наполнила бензином принесенную с собой канистру, а после этого облила горючей смесью заправочную колонку и устроила пожар. Сразу после этого она покинула место происшествия, надеясь остаться незамеченной.

Ранее в городе уже возбуждали уголовные дела, связанные с поджогами транспортных средств, которые совершались подростками по указаниям, полученным от анонимных кураторов в мессенджерах. Сейчас следователям предстоит выяснить, действовала ли задержанная самостоятельно или также стала жертвой манипуляций со стороны неизвестных лиц в сети.

