Здоровье подводит? Правила оформления и оплаты больничного в 2026 году

В 2026 году после четырех больничных могут начать отправлять на спецкомиссию

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Власти предлагают ужесточить контроль за листами нетрудоспособности — но коснется это далеко не всех.

В 2026 году система оформления и контроля листков нетрудоспособности может измениться. Минздрав выступил с инициативой усилить наблюдение за пациентами, которые слишком часто уходят на больничный. Речь идет о случаях, когда за шесть месяцев человек оформляет четыре и более листков нетрудоспособности.

Если нововведение утвердят, таких пациентов смогут направлять на врачебную комиссию. При этом тем, кто болеет один-два раза в год обычной простудой, переживать не о чем — их изменения не затронут.

На сколько дней дают больничный

Продолжительность зависит от диагноза, состояния пациента и реакции на лечение. Как правило, сначала врач открывает лист на ограниченный срок, а затем при необходимости продлевает его после повторного осмотра.

ОРВИ и простуда

Обычно — от трех до 15 дней. Продление возможно по решению врача.

Грипп

Минимальный срок — пять дней, стандартный максимум — 15. При осложнениях лечение может растянуться до месяца.

Пневмония

От 10 до 30 дней. Дальнейшее продление — по результатам обследований (рентген, КТ).

Переломы и травмы

Сроки варьируются от двух недель до четырех месяцев — все зависит от скорости восстановления.

Карантин

Как правило, 7–14 дней без продления.

Если симптомы сохраняются, преждевременно выходить на работу не рекомендуют: это может привести к осложнениям.

Как оплачивается больничный

Размер выплат зависит от страхового стажа и среднего заработка за два предыдущих года.

Стаж менее пяти лет — 60% от среднего дохода

От пяти до восьми лет — 80%

Более восьми лет — 100%

Первые три дня оплачивает работодатель, начиная с четвертого дня — Социальный фонд.

В 2026 году МРОТ установлен на уровне 27 093 рублей. Даже при небольшом стаже пособие не может быть ниже этого показателя.

Электронный больничный

Бумажные листки нетрудоспособности фактически ушли в прошлое. Сейчас оформляется электронный больничный (ЭЛН), который создается в системе медучреждения и автоматически передается работодателю.

Для оформления достаточно паспорта и СНИЛС. Пациент получает номер документа, который при необходимости сообщает в бухгалтерию.

Когда отправляют на комиссию

Если инициатива Минздрава будет принята, лечащий врач сможет направить пациента на врачебную комиссию при наличии четырех и более больничных за последние полгода.

Комиссия проверит обоснованность выдачи листков, оценит динамику состояния и при необходимости назначит дополнительное обследование. Это не автоматический отказ в больничном. Механизм направлен на выявление хронических заболеваний и предотвращение злоупотреблений.

Кого это не коснется

Дополнительный контроль не планируют применять:

при больничном по уходу за ребенком;

во время беременности;

при онкологических заболеваниях;

при туберкулезе, ВИЧ, почечной недостаточности.

Решение будет приниматься индивидуально с учетом характера заболеваний.

Могут ли отказать в больничном?

Да, если врач не выявил признаков временной нетрудоспособности.

Есть ли лимит по продлению?

Формального ограничения нет, но при длительных сроках вопрос рассматривает комиссия.

Можно ли скрыть прошлые больничные?

Нет. Все данные фиксируются в цифровой системе.

Как проверить статус листа?

Через работодателя или личный кабинет на Госуслугах.

Итог простой: для большинства работников порядок оформления останется прежним. Однако тем, кто часто уходит на больничный, стоит быть готовыми к дополнительной проверке — не как к наказанию, а как к попытке разобраться в причинах постоянных заболеваний.

