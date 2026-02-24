Директор Киркорова отреагировала на слухи о долгах певца

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Ранее в сети появились сообщения, что артист накопил задолженность на полмиллиона рублей.

Информация о многотысячных долгах народного артиста РФ Филиппа Киркорова за коммунальные услуги не соответствует действительности. Об этом в комментарии Super.ru заявила директор артиста Екатерина Успенская.

Ранее в сети появились сообщения, что певец не платит за свои элитные квартиры в центре Москвы, суммарной стоимостью более миллиарда рублей, накопив долг около 500 тысяч рублей.

«Это клевета. Можем предоставить все официальные справки. Артист живет по закону. И оплачивает все вовремя», — заявила Успенская, комментируя публикации.

Она подчеркнула, что Филипп Киркоров строго соблюдает законодательство и своевременно вносит все необходимые платежи. Команда артиста полностью опровергает информацию о задолженности, называя ее фейком.

Ранее сообщалось о другом инциденте, связанном с имуществом артиста — его оштрафовали на символическую сумму 112 рублей за перекрытие доступа к пляжу возле подмосковного особняка.

