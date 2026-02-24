Косачев: сговор Британии и Франции по ядерному оружию для Украины грозит катастрофой

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина; 5-tv.ru

Вице-спикер Совфеда призвал парламентариев двух стран провести расследования и напомнил об обязательствах по ДНЯО.

Заместитель председателя Совета Федерации РФ Константин Косачев прокомментировал опубликованные СВР данные о намерении Великобритании и Франции поставить Украине ядерные взрывные устройства. По его словам, эта информация не вызывает сомнений, а действия Лондона и Парижа являются грубым нарушением международных обязательств.

«Нет никаких сомнений в том, что Великобритания и Франция как ядерные державы, по идее, несущие особую ответственность за поддержание стабильности, на самом деле являются сейчас основными спонсорами продолжения конфликта на Украине. Более того, они готовы переводить его в плоскость ядерного конфликта», — заявил сенатор.

Косачев отметил, что Украина не скрывала намерений обзавестись ядерным оружием — еще в феврале 2022 года Владимир Зеленский заявлял об этом с трибуны Мюнхенской конференции. При этом он напомнил, что в 1990 году Верховный Совет УССР провозгласил безъядерный статус будущего государства, который позже был закреплен в Конституции и стал основой для признания независимости Украины и Будапештского меморандума.

Парламентарий подчеркнул, что ситуация должна обсуждаться на международном уровне — в Совбезе ООН, МАГАТЭ и на Обзорной конференции ДНЯО в конце апреля. Однако не менее важно, чтобы расследования прошли в самих Великобритании и Франции, поскольку решения принимаются в обход парламентов и демократических процедур.

«Мы, сенаторы, обратились к нашим коллегам в парламентах Великобритании и Франции с призывом инициировать расследования. Надеемся, что они осознают угрозы, которые несет этот сговор, и найдут в себе смелость задать вопросы своим руководителям», — заключил Косачев.

