За взрывом у Савеловского вокзала могут стоять украинские спецслужбы

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

Последние данные о взрыве на площади Савеловского вокзала в Москве. В Следственном комитете заявили: самодельную бомбу привел в действие преступник. Кто он — сейчас выясняется, в том числе проводится генетическая экспертиза. Есть версия, что за нападением могут стоять украинские спецслужбы. При взрыве погиб полицейский, двое его коллег в больнице в тяжелом состоянии. Корреспондент «Известий» Линар Гинатуллин продолжит, у него вся последняя информация.

Днем на площади у Савеловского вокзала в Москве движение транспорта и пешеходов восстановлено. О ночном взрыве напоминают только усиленные наряды полиции. Оцепление снято.

Единственное место, которое не успели убрать, это стена трансформаторной подстанции. На ней все еще остаются следы крови и осколки.

Жители ближайших домов рассказывают: около полуночи раздался мощный хлопок. Многие сначала даже не поняли, что произошло.

«Громкий хлопок. Выглянул на улицу и ничего не увидел. Потом шумиха в домовом чате. И узнали, что взрыв», — поделился очевидец Сергей.

Помимо экстренных служб, на место быстро приехали следователи, криминалисты и сам министр внутренних дел России Владимир Колокольцев. чтобы лично оценить ситуацию. К этой минуте известно: взрывное устройство привел в действие мужчина, который подошел к патрульному автомобилю сзади и остановился у водительской двери. Это подтверждают записи камер видеонаблюдения. Характер повреждений также указывает на эпицентр взрыва: ударной волной серьезно деформирована именно водительская сторона машины.

«К трем сотрудникам Госавтоинспекции, которые несли службу на площади Савеловского вокзала в Москве, подошел мужчина и произвел самоподрыв», — сказала официальный представитель СК России Светлана Петренко.

После того, как сняли оцепление, журналистам удалось подойти поближе Здесь уже можно оценить, насколько мощным был взрыв.

Личность подрывника еще устанавливают. По данным журналистов, предположительно это гражданин России, приехал он из Санкт-Петербурга.

«В результате действий преступника один сотрудник Госавтоинспекции получил травмы, несовместимые с жизнью. Двое полицейских получили ранения, они доставлены в лечебное учреждение», — сказал начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по городу Москве Владимир Васенин.

От взрыва погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко — инспектор отдельного батальона ДПС Северо-Восточного округа столицы. Ему было 34 года. В органах служил с 2019 года.

Дома у него остались жена и двое детей. В МВД России сообщили, что семье погибшего и раненым сотрудникам окажут всю необходимую помощь. На место атаки с утра уже начали нести цветы.

Детали этого ночного нападения еще изучают, но не исключено, что в деле появится украинский след. Как это было с истории с похожим нападением в декабре прошлого года на юге Москвы, на Елецкой улице. Тогда в сторону автомобиля ДПС бросили взрывное устройство. Погибли двое сотрудников полиции и сам нападавший. Позднее в ходе расследования правоохранительные органы заявили о координации преступления с территории Украины.

Сейчас следствие проверяет контакты погибшего этой ночью подрывника.

