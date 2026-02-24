Песков: Кремль не уполномочен принимать решение о блокировке мессенджеров

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Пресс-секретарь президента сообщил, что соответствующие решения принимают другие ведомства.

Кремль не уполномочен принимать решение о целесообразности блокировки мессенджеров. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Фиксируется большое количество нарушений и нежелания администрации Telegram сотрудничать с нашими властями. Фиксируется большое количество контента, который потенциально может представлять опасность для нашей страны», — написал Песков в своем Telegram-канале.

На основе этих данных, по словам пресс-секретаря, определенные профильные органы принимают меры.

При этом он подчеркнул, что Кремль не уполномочен принимать решение о целесообразности или нецелесообразности блокировки мессенджера.

«Это не входит в функцию Кремля. Это входит в функцию соответствующих ведомств, которые выполняют ту работу, которую они должны выполнять», — пояснил Песков.

Заявление прозвучало в ответ на вопросы журналистов о целесообразности блокировки Telegram.

