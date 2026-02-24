Им совершенно плевать? Коты прекрасно понимают, что люди обращаются к ним

Animal Cognition: коты прекрасно понимают, что люди обращаются к ним

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Анна Селина

Стиль привязанности во многом формируется под влиянием поведения хозяина.

Если вам кажется, что кот демонстративно игнорирует ваше «кис-кис» — возможно, вы не ошибаетесь. Исследования показывают: кошки отлично различают, когда хозяин обращается именно к ним. Но реагировать на это или нет, остается их выбором.

Они слышат «кошачью» интонацию

Работа, опубликованная в журнале Animal Cognition, показала, что кошки способны отличить особый тон, которым люди говорят с питомцами, от обычной человеческой речи.

В эксперименте участвовали 16 пар человек-кошка, живших в квартирах. Животным включали записи, где хозяева разговаривали с ними в привычной мягкой, той самой «детской» манере.

Затем проигрывали те же слова, но сказанные обычным голосом, как при разговоре между людьми. Отдельно воспроизводили диалоги, не адресованные кошке вовсе.

Реакция была заметной. На «кошачью» интонацию многие животные дергали ушами, поворачивали голову, прерывали свои действия. На обычную речь реагировали значительно слабее или не реагировали вообще.

Исследователи из Университета Париж Нантер подчеркнули, что кошки, по-видимому, не обобщают коммуникацию. Они распознают именно «своего» человека и его манеру общения.

Иными словами, кот знает, что вы обращаетесь к нему. Просто он не всегда считает нужным отвечать.

Почему одни кошки ласковые, а другие — отстраненные

Но дело не только в характере. Ученые из Техасского технологического университета и Южно-Китайского сельскохозяйственного университета выяснили: многое зависит от стиля привязанности кошки к хозяину.

В исследовании, опубликованном в журнале Applied Animal Behaviour Science, приняли участие 30 домашних кошек в возрасте от года до трех лет. Ученые определяли стиль привязанности, наблюдая за поведением животных при уходе и возвращении владельца, а затем анализировали их взаимодействие дома.

Дополнительно у кошек брали слюну до и после общения, чтобы измерить уровень окситоцина — гормона, связанного с доверием и социальными связями.

Результаты распределились так:

около трети кошек показали надежную привязанность — они охотно шли на контакт, спокойно переносили прикосновения и чувствовали себя уверенно рядом с хозяином;

еще треть продемонстрировала тревожную модель — стремились к близости, но быстро переутомлялись и нервничали;

оставшиеся оказались избегающими — держались на дистанции и избегали физического контакта.

Интересно, что у кошек с надежной привязанностью уровень окситоцина после общения с владельцем повышался. У тревожных животных он изначально был выше, но после контакта снижался — что может указывать на стресс. У избегающих кошек заметных изменений почти не наблюдалось.

Игнор — это не равнодушие

Исследователи подчеркивают: если кошка отворачивается или не идет на контакт, это не обязательно «высокомерие». Ненадежная привязанность чаще связана с тревожностью, стрессом или прошлым опытом.

Принудительное удерживание, навязчивые объятия или непредсказуемое поведение владельца могут усиливать избегающее или тревожное поведение.

При этом кошки с надежной моделью отношений реже демонстрируют агрессию, меньше страдают от поведенческих проблем и легче переносят разлуку.

Можно ли укрепить связь

Ученые считают, что стиль привязанности во многом формируется под влиянием поведения человека. Важны последовательность, уважение границ и спокойная интонация.

Кошке необходимо ощущение контроля: возможность самой подойти, уйти, выбрать момент контакта. Регулярный режим кормления и игр снижает тревожность. Наличие «убежища» — места, где питомца никто не трогает, — тоже играет роль.

Исследователи планируют изучить, как стиль общения владельца влияет на уровень окситоцина у кошек и можно ли целенаправленно укреплять связь между человеком и питомцем.

