В России стали меньше пить? Названы регионы-лидеры по потреблению алкоголя

Растет спрос на настойки и ликеры, а также на «вкусовые» форматы.

В 2025 году потребление алкоголя в России снизилось почти по всем ключевым категориям. Такие данные приводит исследование аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza, передает РБК.

В пересчете на одного жителя старше 18 лет потребление крепкого алкоголя сократилось до 10,4 литра (–2,1% к 2024 году), вина — до 7,1 литра (–4,6%), пива — до 61,5 литра (–15,5%). Однако внутри сегментов динамика оказалась неоднородной: одни категории теряют позиции, другие — напротив, прибавляют.

Крепкий алкоголь: водка уходит, ликеры растут

В структуре крепкого алкоголя по-прежнему доминирует водка — на нее приходится 61% розничных продаж. Но именно она продолжает терять объемы: потребление снизилось с 6,7 до 6,4 литра на человека (–4,3%).

Коньяк просел еще заметнее — почти на 10%, до 1,1 литра. А вот прочие крепкие напитки — виски, ром, джин и другие дистилляты — показали небольшой рост.

Самый заметный прирост зафиксирован у ликеро-водочных изделий — настоек, наливок, биттеров и ликеров. Их потребление выросло на 11,6%, до 1,6 литра на человека.

По словам президента гильдии «Алкопро» Андрея Московского, внутри сегмента идет жесткая конкуренция. Водка теряет возрастную аудиторию, чувствительную к росту цен. Коньяк оказывается между «традицией» и новыми вкусами, а молодежь все чаще выбирает ароматные дистилляты и коктейльные форматы.

Член совета директоров FinExpertiza Агван Микаелян отмечает, что меняется сама модель потребления. Новое поколение чаще ограничивает употребление или отказывается от алкоголя, а среди тех, кто продолжает пить, растет интерес к более «вкусовым» форматам.

Вино: спад почти во всех категориях

В сегменте вина основные продажи традиционно приходятся на тихие вина. В среднем взрослый россиянин выпил в 2025 году 4,9 литра — на 3,5% меньше, чем годом ранее.

Потребление игристого сократилось до двух литров на человека (–5,4%), ликерные вина упали более чем на 11%.

География потребления показывает интересные перекосы. Больше всего вина официально выпили жители Московской области — 12,1 литра на взрослого человека. Далее идут Карелия, Санкт-Петербург и Ленинградская область.

Эксперты объясняют лидерство Подмосковья не «более винной культурой», а особенностями статистики: значительная часть покупок москвичей совершается за пределами столицы — по пути на дачи или в пригородных торговых центрах.

Минимальные показатели традиционно фиксируются в республиках Северного Кавказа, где влияние религиозных норм заметно отражается на легальных продажах.

Пиво: резкое падение и «регуляторный фактор»

Наиболее заметное снижение произошло в пивном сегменте. Потребление пива сократилось с 62,7 до 52,2 литра на человека — почти на 17%.

При этом сидр, пуаре и медовуха показали рост — плюс 4,8%.

Андрей Московский считает, что падение пива связано не столько с изменением образа жизни, сколько с 36-процентным ростом акцизов, сокращением числа торговых точек и эффектом высокой базы прошлого года. А рост сидра и медовухи — пример «регуляторного арбитража»: налоговая нагрузка в этих нишах ниже.

Лидерами по потреблению пива стали Мурманская, Свердловская и Кировская области, Коми и Карелия. Это регионы с традиционно высокой ролью пива в структуре потребления. Москва и Санкт-Петербург в рейтинге занимают более скромные позиции.

Север и Дальний Восток в лидерах по крепкому

Больше всего крепкого алкоголя в 2025 году потребляли в северных и дальневосточных регионах. Лидером стала Карелия — 21,2 литра на взрослого человека. Далее — Сахалинская область, Коми, Чукотка, Магаданская область.

По словам экспертов, высокие показатели в этих субъектах частично объясняются вахтовой занятостью и туристическим потоком. Продажи фиксируются в регионах, где покупатели официально не числятся в населении.

Наименьшие показатели — в Чечне (0,01 литра), Ингушетии, Дагестане и других республиках Северного Кавказа.

Меньше пьют или иначе считают?

Аналитики использовали данные о розничных продажах, включая общепит, и сопоставили их с численностью населения старше 18 лет. При этом эксперты подчеркивают: статистика отражает именно легальный рынок.

Исполнительный директор Ассоциации производителей пива Вячеслав Мамонтов отмечает, что усиление налогового давления и региональные ограничения могут сдерживать легальные продажи и одновременно создавать риски роста теневого сегмента.

Таким образом, общая картина выглядит как постепенное снижение потребления, но с важными оговорками: структура меняется, вкусы трансформируются, а регуляторная среда заметно влияет на рынок.

В России действительно стали пить меньше, но происходит это по-разному в зависимости от региона, поколения и типа напитка.

