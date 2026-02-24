Прибыль выросла: в 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы

В 2025 году РЖД в полном объеме реализовали инвестпрограммы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Валентин Егоршин

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

При этом в организации зафиксировали увеличение чистого долга компании.

По итогам 2025 года ОАО «РЖД» показало рост доходов, EBITDA и прибыли от продаж, несмотря на падение погрузки на 5,6%. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суммарные доходы выросли на 9,5%, до 3,1 триллиона рублей, EBITDA — на 16,3%, до 984,2 миллиарда, прибыль от продаж — на 11%, до 405,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль увеличилась на 0,7%, составив 14 миллиардов рублей.

В то же время чистый долг компании вырос на 20%, достигнув 3,33 триллиона рублей. Отношение чистого долга к EBITDA составило 3,4х. Для снижения долговой нагрузки рассматривается продажа части активов, включая 49% долей в Федеральной грузовой компании (оценка — 44 миллиарда рублей) и офисных площадей в комплексе Moscow Towers.

Погрузка на сети РЖД в 2025 году сократилась на 5,6% — до 1115,8 миллиона тонн. Рост показали только минеральные удобрения (+3,8%) и руда (+5,1%). В компании снижение объясняют внешними факторами, ремонтами на НПЗ и снижением урожая зерна. При этом глава РЖД Олег Белозеров отмечал рост экспортной погрузки в восточном направлении и перевозок с Китаем.

На 2026 год перед компанией стоит задача увеличить погрузку на 1,5% — до 1132 миллона тонн. Однако аналитики «Эйлер» прогнозируют возможное снижение на 3% из-за сокращения добычи угля, ухудшения условий экспорта и возможного оттока грузов на автотранспорт после закрепления принципа «вези или плати». Рост ожидается только по удобрениям.

Инвестиционная программа реализована в объеме более 860 миллиардов рублей, ввод основных фондов составил 1,1 триллиона рублей. Инвестиционная программа на 2026 год утверждена в размере 713,6 миллиарда рублей. Из них 288 миллиардов пойдут на ремонт инфраструктуры, 161,7 миллиарда — на закупку подвижного состава, 120 милолиардов — на строительство ВСМ Москва—Петербург.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.