Купил куклу: 22-летний фермер женился на 9-летней девочке с одобрения ее матери

22-летний фермер женился на 9-летней девочке с одобрения ее матери

Юная супруга родила восемь детей.

В 1937 году в сельской местности американского штата Теннесси 22-летний фермер Чарли Джонс взял в жены девятилетнюю Юнис Уинстед. На момент свадьбы в региональном законодательстве отсутствовал минимальный возрастной порог для вступления в брак, что позволило паре легализовать свои отношения. Несмотря на то, что общество негодовало. Об этом сообщает Mirror.

Церемонию провел баптистский священник Уолтер Лэмб, получивший от жениха за свои услуги один доллар. Сама юная невеста обманула родителей, сказав, что уходит из дома за новой куклой.

При получении разрешения на брак Джонс указал, что его избранница старше девяти лет. Позже местные жители узнали ее реальный возраст. Согласно документам, мать девочки вышла замуж в 16 лет, а сестра — в 13.

Через какое-то время родительница невесты одобрила этот союз. Женщина мотивировала свое решение тем, что Джонс был работящим землевладельцем и имел 50 акров собственности.

«В Библии сказано, что не следует мешать тем, кто мирно сосуществует, и я не верю, что можно идти против Библии. Если они любят друг друга, то им стоит пожениться», — пояснила мать девочки.

Когда история получила огласку в крупнейших изданиях, таких как Life и Time, по всей стране поднялась волна протестов. Женские организации требовали немедленных реформ, чтобы положить конец эксплуатации детей.

«Чарли купил ей красивую большую куклу на Рождество, но она поиграла с ней всего несколько раз. Юнис увлекается шитьем и отлично готовит», — рассказывала мать девочки, пытаясь выставить свою дочь перед репортерами взрослой.

В результате жесткой общественной реакции власти Теннесси уже в том же 1937 году приняли закон, устанавливающий минимальный возраст для вступления в брак — 16 лет. Для девушек моложе 18 лет также ввели обязательный период ожидания перед регистрацией.

Несмотря на скандальное начало, пара прожила вместе более 60 лет. Юнис родила первого ребенка в 14 лет, а всего в семье появилось восемь детей.

Позже Чарли Джонс сам возмущался, когда его 17-летняя дочь решила выйти замуж ЗА 20-летнего мужчину. Он утверждал, что она слишком молода для брака.

Глава семейства скончался в 1997 году, а его супруга ушла из жизни в 2006.

