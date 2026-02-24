Война неизбежна? Политолог назвал сроки нанесения США удара по Ирану
EADailу: Удар США по Ирану ожидается в ближайшие две недели
Фото: Reuters/U.S. Navy
Штаты сосредоточили около 500 боевых и вспомогательных самолетов различных типов — это больше, чем НАТО задействовало для атаки по Югославии.
Удар США по Ирану практически неизбежен и ожидается в ближайшие две недели. Об этом пишет EADaily со ссылкой на политолога Алексея Пилько.
Для нападения по Ирану Штаты уже сосредоточили около 500 боевых и вспомогательных самолетов различных типов, в том числе авиакрылья двух авианосцев — «Авраама Линкольна» и «Джеральда Форда».
Уточняется, что по количеству этого вооружения больше, чем НАТО задействовало для ударов по Югославии в 1999 году. Как сказал эксперт, подобная армада просто так не собирается, и исход двусторонних переговоров уже предрешен. Более того, президент США Дональд Трамп просто не сможет отступить назад, так как от этого зависит его репутация.
«Поэтому удар будет, и Вашингтон, видимо, ожидает только окончания зимних Олимпийских игр», — заявил Пилько.
По прогнозам политолога, большая война на Ближнем Востоке начнется в ближайшую неделю или две и будет протекать «в сугубо воздушной форме». Цели на территории Ирана будут расстреливать в стиле атак на Югославию — дистанционно.
«Конечная цель — спровоцировать в Иране беспорядки и свергнуть режим», — говорит эксперт.
Если целей будет сложно достигнуть, то Штаты постараются, как минимум, нанести максимальный ущерб вооруженным силам, оборонно-промышленному комплексу и экономике страны. В будущем это приведет к нарастанию напряженности в обществе из-за ухудшения социально-экономического положения.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия США завершила подготовку к возможной военной операции в Иране.
