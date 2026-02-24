Женщина родила ребенка после трансплантации матки от умершего донора

Фото: 5-tv.ru

Рождение Хьюго Пауэлла стало медицинским прорывом. Мальчик появился на свет в результате трансплантации матки его матери от умершего донора. Об этом сообщает Mirror.

Это один из крайне редких случаев в мире и первый подобный опыт в Великобритании. До этого в Европе было зафиксировано всего два аналогичных рождения.

Диагноз в 16 лет

Маме мальчика, Грейс Белл, в подростковом возрасте сообщили, что она никогда не сможет выносить ребенка. У нее диагностировали синдром Майера — Рокитанского — Кустера — Хаузера (MRKH) — редкое врожденное состояние, при котором матка отсутствует или недоразвита.

Грейс вспоминает, что тогда зашла в больничный туалет и долго плакала. С этого момента, по ее словам, каждый день рождения она загадывала одно и то же желание — однажды забеременеть.

Позже, познакомившись со своим будущим партнером Стивом Пауэллом, она сразу рассказала ему о диагнозе. Пара рассматривала суррогатное материнство, но затем узнала о программе трансплантации матки и решила подать заявку.

Операция и беременность

Матка была пересажена от умершей женщины-донора. Для проведения такой процедуры требуется отдельное согласие семьи, поскольку трансплантация матки считается новой и экспериментальной областью медицины.

После успешной пересадки Грейс прошла процедуру ЭКО. Когда тест на беременность оказался положительным, супруги, не поверили своему счастью.

Хьюго родился в декабре с помощью кесарева сечения. Его вес составил 3,1 килограмма. В родильной палате присутствовали хирурги и специалисты, участвовавшие в программе трансплантации.

Стив Пауэлл вспоминает, что в момент рождения сына его переполняли эмоции, он не мог говорить. По словам Грейс, ей казалось, что это сон — настолько невероятным казалось происходящее.

Память о доноре

Семья решила дать мальчику второе имя — Ричард — в честь профессора Ричарда Смита, одного из руководителей программы трансплантации.

Родители донора, пожелавшие остаться анонимными, заявили, что потеря дочери стала для них разрушительным ударом. Однако они находят утешение в том, что ее решение стать донором помогло другим людям.

Кроме матки, от этого донора были пересажены еще пять органов, что спасло жизни нескольким пациентам.

Трансплантация матки — новая глава медицины

Трансплантация матки остается экспериментальной процедурой. В двух третях случаев донорами становятся живые женщины, чаще всего родственницы. Однако операции с использованием органов умерших доноров постепенно расширяют возможности для пациенток.

По оценкам специалистов, тысячи женщин репродуктивного возраста рождаются без матки или теряют ее в результате онкологических заболеваний и осложнений. Для них эта технология может стать шансом на самостоятельную беременность.

Контекст: кризис донорства

История произошла на фоне серьезного дефицита донорских органов. В очереди на трансплантацию находятся тысячи пациентов, а число согласий на донорство после пандемии снизилось.

Несмотря на введение системы «презумпции согласия», родственники умерших по-прежнему могут наложить вето на изъятие органов. В случае трансплантации матки требуется дополнительное отдельное согласие семьи.

Медики подчеркивают, что открытое обсуждение темы донорства с близкими людьми существенно повышает вероятность положительного решения.

