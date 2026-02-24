В первые 48 часов: что нужно сделать сразу после получения зарплаты

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Отказывать в маленьких радостях не стоит.

День зарплаты — это не только повод заказать ужин или обновить гардероб. В реалиях, где цены порой растут быстрее, чем доходы, именно первые дни после поступления денег во многом определяют финансовую стабильность на месяц вперед.

Однако постоянно экономить тоже не стоит. Если полностью исключить из бюджета все приятное, рано или поздно появляется усталость. Тогда план начинает давать сбой.

Специалисты сравнивают это с питанием. Когда человек слишком долго держит себя в жестких рамках, велик риск сорваться. С деньгами происходит похожая история. После периода строгих ограничений можно внезапно потратить больше, чем планировалось.

Финансовые консультанты все чаще говорят о простой системе: сначала защита, потом рост. В материале 5-tv.ru собрали рекомендации по планированию бюджета.

Приоритет номер один

Если у вас есть кредитная карта, микрозайм или потребительский кредит с высокой ставкой, начинать нужно именно с них.

Любой долг с 15–20% годовых считается «съедающим» бюджет. Проценты по таким обязательствам растут быстрее, чем потенциальный доход от вкладов или инвестиций.

Погашение дорогого кредита — это гарантированная «доходность» на уровне вашей процентной ставки. Никакой вклад не даст такого результата.

Не держать лишнее на карте

Финансовые консультанты советуют не держать всю зарплату на дебетовой карте. Оптимально — оставить сумму на текущие расходы до следующего дохода плюс небольшой запас.

Почему? Деньги на карте тратятся психологически легче. Кроме того, они не работают: проценты за них не накапливаются.

Лишние средства можно перевести на накопительный счет с ежедневным начислением процентов. Такие продукты сейчас предлагают многие российские банки. Это простая дисциплина, которая помогает сократить импульсивные траты.

Подушка безопасности

Потеря работы, болезнь, поломка автомобиля или срочный ремонт — все это требует денег здесь и сейчас. Специалисты рекомендуют сформировать резерв в размере трех–шести ежемесячных расходов. Не доходов, а именно расходов.

Хранить эти средства лучше в ликвидной форме — на накопительном счете или коротком депозите с возможностью быстрого снятия. Подушка — это не инвестиция, а страховка от займов.

Инвестировать

Когда долги закрыты и резерв создан, можно думать о росте капитала.

Это могут быть:

индивидуальный инвестиционный счет (ИИС) с налоговым вычетом;

облигации федерального займа;

диверсифицированные фонды;

долгосрочные депозиты при высоких ставках.

Страховая защита

Часто в списке финансовых приоритетов не хватает одного пункта — страхования. Полис ДМС, страхование жизни или критических заболеваний, страхование имущества — это не роскошь, а способ защитить накопления.

Один серьезный медицинский случай или авария могут обнулить годы накоплений. Поэтому базовая страховая защита — логичное дополнение к финансовой системе.

Почему важно действовать именно в день зарплаты

Психологи отмечают: первые 48 часов после поступления денег — ключевой период. Именно в это время принимаются решения о распределении средств.

Если сразу направить деньги по плану — на обязательства, резерв, накопления — остаток можно тратить спокойнее и без чувства тревоги.

Также, по наблюдениям экспертов, бюджеты чаще всего рушатся не из-за крупных покупок, а из-за накопленного напряжения. Когда человек месяцами ограничивает себя во всем, рано или поздно происходит «срыв», и деньги уходят на импульсивную крупную трату.

Небольшие регулярные расходы на себя не обязательно означают расточительность. Это может быть любимый кофе, цветы домой, билет в кино, поход в спортзал или простая встреча с друзьями.

Такие траты помогают сохранить ощущение нормальной жизни. И, что важно, снижают вероятность эмоционального «перерасхода» в будущем.

Грамотный бюджет — это не только таблица с цифрами, но и место для удовольствия.

