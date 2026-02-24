В России утвердят перечень детсадовских игрушек на основе традиционных ценностей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Дети будут знакомиться с историей и культурой страны.

В России появится минимальный перечень игрушек и средств обучения для детских садов, соответствующих традиционным ценностям. Об этом 24 февраля сообщил РИА Новости министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

«Планируется определить минимальный перечень средств обучения и воспитания, а также игры и игрушки, соответствующие традиционным ценностям российского народа и способствующие развитию ребенка», — сказал он.

По словам главы ведомства, новые игрушки помогут детям узнавать об исторических деятелях, народных промыслах и культурных традициях страны.

Ранее, 21 января, сообщалось о планах по продлению времени работы российских детских садов: верхнюю границу графика планируют увеличить до 20:00.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что, по словам детских специалистов, поводом для беспокойства родителей могут быть не только частые истерики или агрессия у подростков, но и внешне спокойное, уравновешенное поведение. Об этом пишет Daily Mail.

Детский психотерапевт, работающий с подростками от 11 лет, отмечает, что некоторые тревожные поведенческие паттерны не связаны с временными трудностями вроде травли или семейных проблем. Они могут указывать на более глубокие эмоциональные особенности, которые при отсутствии внимания закрепляются с возрастом.

Специалисты уточняют, что психопатия — это диагноз для взрослых, и детям его не ставят. Однако психологи развития говорят о так называемых чертах бесчувственности и отсутствия эмоций. Они могут проявляться в подростковом возрасте и повышать риск формирования серьезных расстройств личности в будущем.

Если такие особенности остаются незамеченными, они редко проходят сами собой. Именно поэтому ранняя профессиональная помощь может сыграть решающую роль.

