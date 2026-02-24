Мучила животных и мечтала убить родителей: как живет девочка, которую боялись взрослые

Фото: 5-tv.ru

Ее запирали на ночь, чтобы она никому не навредила.

В начале 1990-х американское телевидение показало документальный фильм, который шокировал миллионы зрителей. Шестилетняя девочка с ангельской внешностью спокойно рассказывала психологу о том, как мучила животных, издевалась над младшим братом и мечтала убить приемных родителей. Картина получила название «Дитя ярости: история жестокого обращения». Она стала одним из самых обсуждаемых фильмов о детской травме.

История Бет Томас до сих пор вызывает споры: можно ли спасти ребенка с таким прошлым? И правда ли, что она сумела полностью изменить свою жизнь? Об этом сообщает Mirror.

Травма из младенчества

Бет и ее младший брат были изъяты из семьи после того, как стало известно о жестоком сексуальном и физическом насилии со стороны биологического отца.

Когда детей передали в приемную семью — Тиму и Джули — оказалось, что последствия пережитого гораздо глубже, чем предполагали взрослые. Бет не проявляла привязанности, не выражала эмоций и, по словам окружающих, демонстрировала пугающую холодность.

В фильме девочка с безразличием рассказывала о жестокости по отношению к животным и брату. Один из эпизодов, показанных в документальной ленте, касался серьезных травм, которые получил мальчик во время приступа агрессии сестры.

Приемные родители были вынуждены запирать ее на ночь, опасаясь за безопасность семьи.

Диагноз и страх будущего

Врачи диагностировали у Бет реактивное расстройство привязанности. Это тяжелое нарушение, которое возникает у детей, переживших раннюю травму и отсутствие стабильной эмоциональной связи со взрослым.

Специалисты предупреждали: без серьезной терапии ребенок может вырасти социально опасным.

Спорная терапия

Перелом произошел после начала интенсивной поведенческой терапии под руководством специалиста Коннелла Уоткинса. Метод был жестким и вызывал дискуссии: строгие правила, постоянный контроль, ограничения в свободе действий.

Однако спустя примерно год состояние девочки значительно улучшилось. Она перестала проявлять агрессию, начала демонстрировать раскаяние и постепенно научилась формировать эмоциональные связи.

Позднее Бет была удочерена Нэнси Томас. Вместе они написали книгу «Больше, чем надежда», а сама история стала примером того, как тяжелая детская травма при правильной поддержке может быть преодолена.

Жизнь после фильма

Со временем Бет получила образование, стала дипломированной медсестрой и, по информации из открытых источников, работала в сфере помощи людям. Ее история часто приводится как пример реабилитации ребенка с тяжелым расстройством привязанности.

Документальный фильм «Дитя ярости» до сих пор обсуждается как иллюстрация того, насколько разрушительными могут быть последствия раннего насилия. И насколько важна своевременная профессиональная помощь.

Почему эта история до сих пор волнует

Фильм пугает не столько действиями ребенка, сколько тем, насколько глубоко травма способна изменить психику. История Бет — это не сенсация о «жестоком ребенке», а напоминание о том, что за пугающим поведением часто стоит пережитое насилие.

