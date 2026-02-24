Четыре квартиры загорелись в Санкт-Петербурге

Фото, видео: © РИА Новости/Максим Блинов; 5-tv.ru

В Московском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар в жилом доме. В результате возгорания погиб один человек, еще одна женщина пострадала. Об этом в беседе с 5-tv.ru сообщил источник.

По предварительным данным, полностью выгорели две квартиры на общей площади около 80 квадратных метров. В соседнем подъезде огонь распространился еще на две квартиры — там пожар охватил порядка 14 квадратных метров.

Из опасной зоны эвакуировали 30 человек. К месту происшествия были направлены шесть единиц техники и 30 сотрудников МЧС.

Сообщается, что погибшая — женщина, ее личность устанавливается. Еще одна женщина получила переломы после того, как, по предварительной информации, выпала из окна, спасаясь от пожара. Она госпитализирована, ее данные также уточняются.

Обстоятельства возгорания устанавливаются. На месте продолжают работать экстренные службы.

