Все из-за стресса? Из-за чего можно лишиться более половины волос

Трихолог Васильева: стресс может привести к потере волос до 60%

Гормональный фон сильно влияет на густоту и состояние шевелюры.

Стресс способен через один-три месяца привести к потере до 60% волос. Об этом в беседе с Life.ru рассказала врач-трихолог Мария Васильева.

По словам эксперта, эмоциональные перегрузки и сильные потрясения давно известны своим разрушительным воздействием на организм. В ответ на стресс происходит активизация эндокринной системы, которая начинает усиленно вырабатывать кортизол, пролактин и адренокортикотропный гормон.

«Их повышенная концентрация влияет на тонус сосудов и вызывает их спазм, включая мельчайшие, которые обеспечивают питание волосяных фолликулов», — пояснила врач.

При регулярном стрессе естественный цикл роста волос нарушается, из активной фазы он переходит в стадию покоя. Это способствует развитию риска телогеновой алопеции, которая обычно проявляется спустя один-три месяца после сильного переживания и может затронуть до 60% волосяного покрова.

Однако не только волосы страдают из-за стресса. Кортизол сильно бьет и по состоянию кожи, усиливая хронические дерматологические заболевания. Худший вариант развития событий — появление аутоиммунных реакций, таких как гнездная алопеция или красный плоский лишай.

Трихолог подчеркнула важность консультации с врачом после пережитого стресса. Остановить процесс облысения поможет комплексный подход, включающий диагностику, коррекцию образа жизни и правильно подобранное лечение.

