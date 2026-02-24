В Сербии задержали двух подозреваемых в подготовке покушения на Вучича

Фото: © РИА Новости/Александр Кряжев

В сербском городе Кралево сотрудники полиции и контрразведки задержали двоих мужчин, подозреваемых в подготовке покушения на президента Сербии Александра Вучича и его семью. Об этом сообщила пресс-служба МВД республики.

Операция прошла в городе Кралево, примерно в 200 километрах к юго-западу от Белграда, совместно с сотрудниками Агентства безопасности и информации. Задержанных арестовали на 48 часов.

По данным следствия, с декабря 2025 года по февраль 2026 года подозреваемые 1975 и 1983 годов рождения обсуждали планы насильственной смены конституционного строя. Они планировали свержение высших органов власти, а также хотели приобрести оружие и убить президента Сербии, его супругу и детей.

Кроме того, задержанным вменяется подготовка нападений на сотрудников МВД с намерением причинения телесных повреждений.

Ранее президент Сербии заявлял о поисках двух приезжих снайперов в Белграде. Об этом сообщал 5-tv.ru. Вучич добавил, что цели, а также происхождение и источники финансирования снайперов, находящихся в Белграде, ему известны.

