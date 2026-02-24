Павел Дуров стал фигурантом расследования в рамках дела о содействии терроризму

Фото: www.globallookpress.com/lukomore. org

Сооснователем Telegram заинтересовались в ФСБ.

Действия сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова расследуются в рамках уголовного дела о содействии терроризму. Об этом пишет «Российская газета», ссылаясь на материалы ФСБ.

«Самое страшное — это цифры сводок МВД и ФСБ, за которыми стоят искореженные судьбы. С 2022 года количество преступлений с использованием Telegram перевалило за 153 тысячи… Причем 33 тысячи из них — преступления диверсионно-террористической и экстремистской направленности. Это не просто болтовня в Сети, это организация взрывов, поджогов военкоматов, убийств. Это прямые атаки на наших военных, журналистов, лидеров мнений», — говорится в материале издания.

Ранее ФСБ предупредила об угрозах при использовании Telegram. Об этом сообщал 5-tv.ru. При этом на контакт с Россией Павел Дуров идти не торопится. А вот с западными спецслужбами — вполне. Только за один год — с февраля 2024 по февраль 2025 — страны ЕС получили от него ответы на 5000 запросов. А Россия — ни одного.

