Предполагаемый виновник подрыва машины ДПС мог приехать в Москву из Петербурга

Мужчина погиб в результате инцидента.

Появилась информация о личности мужчины, который может быть причастен к подрыву автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал MSK1.RU, ссылаясь на собственный источник.

По имеющейся информации, предполагаемый злоумышленник прибыл в Москву из Санкт Петербурга. Известно, что он мог погибнуть в результате взрыва служебного авто.

Кроме возможного подрывника на месте погиб старший лейтенант полиции Денис Братущенко. Об этом ранее сообщал 5-tv.ru. Он был женат, у него осталось двое несовершеннолетних детей.

Двое других сотрудников полиции, оба в звании лейтенанта, получили повреждения разной степени тяжести. Один из пострадавших поступил в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина с ушибом головного мозга, второй — с ожогом лица и контузией.

Информация о взрыве автомобиля ДПС поступила после полуночи 24 февраля. Сообщалось, что инцидент произошел у площади Савеловского вокзала. На месте работали оперативные службы, включая несколько карет скорой помощи.

