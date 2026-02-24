В Мексике не утихают столкновения наркоторговцев и силовиков

Фото, видео: Reuters/Ivan Arias; 5-tv.ru

Тысячи российских туристов не могут покинуть страну.

Украинский след неожиданно обнаружили в Мексике, которая сейчас фактически находится в состоянии гражданской войны. На улицах крупнейших городов страны горят машины, слышна стрельба и взрывы. В числе погибших — уже более 50 человек. Так главари одного из самых известных в мире наркокартелей мстят за убийство своего барона. И вот, как выяснилось, Киев помогал мексиканским бандитам готовить операторов беспилотников. Они специально приезжали на территорию Украины.

Одной из целей наркоторговцев стал местный аэропорт. И сейчас из Мексики не могут вылететь тысячи наших туристов. Сегодня стало известно, что для подавления протестов по тревоге подняты военные. Вся последняя информация — у корреспондента «Известий» Марии Коровиной.

Судный день мог бы выглядеть именно так. Огненный апокалипсис на берегу Тихого океана — не просто уличные бои на родине текилы. Речь о кровавой гражданской войне, на которой уже гибнут простые граждане.

Силовики в противостоянии с наркокартелем, одним из самых жестоких в мире — он называется «Новое поколение Халиско» — пока что ведут примерно равный счет. На карте красным отмечены территории под контролем бандитов. Сразу в нескольких городах, в том числе в столице штата Гвадалахаре, чтобы продемонстрировать свою власть над улицами жгут банки, вытаскивают людей из машин, автомобили тоже поджигают, устанавливают свои КПП на дорогах. Пляжи сейчас эвакуированы. Закрыт аэропорт, где накануне бандиты устроили погромы.

Закрыт и главный тихоокеанский порт Мансанильо — преступники вообще пригрозили его заблокировать. Перекрыты государственные трассы — на них разбросаны обгоревшие «скелеты» машин.

Сейчас в Мексике — больше трех с половиной тысяч наших соотечественников. Халиско — место притяжения для туристов, в том числе из России. По совместительству — база того самого наркокартеля. Именно ликвидация его главы — наркобарона Эль Менчо — запустила небывалый виток насилия.

«Картель Халиско обычно отвечает актами наркотерроризма, когда чувствует, что государство занимает по отношению к ним агрессивную позицию. Этот картель уже и раньше практиковал такие атаки против гражданского населения. Смысл наркоблокад — парализовать экономическую активность, снизить мобильность, остановить перевозки и создать финансовые издержки для правительства Мексики», — говорит аналитик по вопросам безопасности из Мексики, политолог Дэвид Сауседо.

А еще для мексиканского правительства очень важным было действовать на опережение, чтобы не доводить ситуацию до венесуэльского сценария. Решили не вступать в противоречие с Трампом, а совместно работать с его администрацией на поприще борьбы с наркотрафиком.

«Соединенные Штаты предоставили разведывательную поддержку правительству Мексики. Эль Менчо являлся одной из приоритетных целей для правительств Мексики и Соединенных Штатов», — написала пресс-секретаря Белого дома Кэролин Левитт в соцсетях.

Правда, этим Вашингтон подставил своих же граждан в Мексике, теперь они — главная мишень для разгневанных членов картеля. Тех самых, которые по примеру колумбийских коллег по криминальному миру ездили подтянуть навыки убийств на Украину, заодно научиться управлять дронами и вести боевые действия в городских условиях.

«Источники разведки штата Халиско сообщили, что члены картеля ездили на Украину для прохождения подготовки по управлению военными дронами и ведению боевых действий в городской среде. Отсюда их способность действовать парами, укрываться, вести огонь и отступать, следуя военным протоколам», — отмечает репортер Milenio Хорхе Мартинес.

Самое удивительное, что в таких условиях — Мексика собирается принимать часть матчей летнего мундиаля. Пока же футболисты бегут сломя голову во время матча, опасаясь быть застреленными прямо на поле.

