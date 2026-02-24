Оперативные службы проверяют еще одну машину ДПС, припаркованную у Савеловского вокзала
Робот-сапер проверяет ещё одну машину ДПС у Савеловского вокзала
Задействован робот-сапер.
Робот-сапер проверяет еще одну машину ДПС, припаркованную рядом с взорвавшимся служебным автомобилем около Савеловского вокзала в Москве. Об этом сообщила корреспондент «Известий» Елена Хмура.
Проверяемая в данный момент машина не пострадала от взрыва, уточняет журналист. Первый же автомобиль сильно пострадал.
«Судя по повреждениям автомобиля ДПС, взрыв пришелся со стороны водителя. Выбиты все стекла, деформирована крыша, а также сработали все подушки безопасности», — отметила Елена Хмура.
Ранее сообщалось, что в результате подрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве двое человек погибло (среди них — сотрудник ГИБДД и, предположительно, сам виновник инцидента. — Прим. ред.), еще двое сотрудников полиции получили ранения разной степени тяжести. Пострадавших госпитализировали в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.
