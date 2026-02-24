Женат, двое детей: что известно о погибшем и пострадавших при взрыве машины ДПС сотрудниках полиции

Погибший при взрыве авто в Москве сотрудник полиции был женат и имел двоих детей

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Пострадавшие находятся в Боткинской больнице.

Погибший при взрыве автомобиля ДПС в Москве старший лейтенант полиции был женат, у мужчины осталось двое несовершеннолетних детей. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Также сообщается о характере повреждений, которые получили двое других сотрудников полиции. Оба имеют звание лейтенанта.

Один из пострадавших получил ушиб головного мозга, у второго — ожог лица и контузия. Оба полицейских находятся в Московском многопрофильном научно-клиническом центре имени Боткина, врачи оказывают им всю необходимую помощь.

Тем временем на месте инцидента работают оперативные службы. Известно, что робот-сапер обследует еще одну машину ДПС, припаркованную рядом с взорвавшейся.

Также сообщается, что на место взрыва прибыл министр внутренних дел РФ Владимир Колокольцев.

