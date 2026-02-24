Без интрижек на стороне: психолог назвала профессии самых верных мужчин

Фото: 5-tv.ru

На предрасположенность к изменам влияют характер, режим работы и уровень стресса.

Далеко не все мужчины, как многие думают, «ходят налево». А склонность к изменам может подсказать их профессия. Об этом в беседе с Life.ru рассказала психолог Марианна Абравитова.

По словам эксперта, верность — это, в первую очередь, вопрос личных качеств, а не профессиональной принадлежности. Тем не менее характер, режим работы и уровень стресса влияют на предрасположенность к изменам.

Лидирующую позицию по уровню верности заняли военные, которые при своем строгом графике и четкой дисциплине просто не имеют свободного времени на любовниц.

На втором месте — врачи, а именно хирурги. Их личная жизнь строго ограничена в силу долгих дежурств, высокой нагрузки и постоянного контакта с болью и стрессом.

IT-специалисты заняли третью позицию самых верных мужчин. Многие из них, по словам психолога, интроверты, поэтому погруженность в код и нелюбовь к шумным компаниям часто делают их однолюбами.

На четвертом месте — представители рабочих профессий. Для них семья и стабильный домашний уклад важнее внешних соблазнов.

Замыкают рейтинг хороших мужей ученые и исследователи. Они полностью погружены в научную работу, зачастую рассеянны, поэтому попросту не замечают окружающих соблазнов.

