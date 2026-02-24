Опубликованы кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ; 5-tv.ru

На месте работают оперативные службы.

Появились новые кадры с места взрыва автомобиля ДПС у Савеловского вокзала в Москве. На видео 5-tv.ru заметно, как на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб.

Инцидент произошел рядом с площадью Савеловского вокзала.

По данным источника 5-tv.ru, число погибших при взрыве машины ДПС в Москве возросло до двух. До двух человек увеличилось и количество пострадавших, их госпитализируют в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

Тем временем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что неизвестный мужчина может быть виновен в подрыве автомобиля — он подходил к машине незадолго до инцидента и скрылся после взрыва.

Сейчас на месте инцидента работают сотрудники Следственного комитета РФ, сообщает ТАСС. Ведется розыск подозреваемого в совершении преступления.

