Число погибших при взрыве машины ДПС в Москве возросло до двух

Число погибших при взрыве машины ДПС на северо-востоке Москвы возросло до двух. Об этом сообщает источник 5-tv.ru.

Личность второго погибшего пока не установлена.

Также известно, что до двух увеличилось и количество пострадавших, их госпитализируют в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

На месте преступления работают оперативные службы, ведется розыск причастных к преступлению.

Тем временем, в пресс-службе ГУ МВД России по Москве рассказали, что неизвестный мужчина может быть виновен в подрыве автомобиля — он подходил к машине незадолго до инцидента и скрылся после взрыва.

«Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», — рассказали в ведомстве.

