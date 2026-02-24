«Подошел неизвестный»: в МВД назвали виновного во взрыве автомобиля ДПС в Москве

В МВД рассказали о причинах взрыва автомобиля ДПС в Москве

Фото: ИЗВЕСТИЯ

Число погибших, по предварительным данным, возросло до двух человек.

Неизвестный мужчина может быть виновен в подрыве автомобиля ДПС в Москве — он подходил к машине незадолго до инцидента и скрылся после взрыва. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.

«Сегодня около 00.05 часов к сотрудникам Госавтоинспекции УВД Северо-Восточного округа столицы находящимся в служебном автомобиле на маршруте патрулирования на площади Савеловского вокзала подошел неизвестный, после чего произошла детонация неизвестного устройства», — отметили в ведомстве.

По данным МВД, злоумышленник скрылся с места происшествия.

На месте преступления работают оперативные службы, ведется розыск подозреваемого.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что число погибших при взрыве машины ДПС в Москве возросло до двух. До двух увеличилось и количество пострадавших, их госпитализируют в Московский многопрофильный научно-клинический центр имени Боткина.

Опубликованы кадры с места происшествия. У Савеловского вокзала видно несколько карет скорой помощи.

