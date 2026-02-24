ВС Мексики вышли на главу картеля Эль Менчо через его любовницу

Фото: Reuters/Luis Cortes

Подготовка операции в населенном пункте Тапальпа, штат Халиско началась 21 февраля.

Вооруженные силы Мексики вышли на лидера наркокартеля «Новое поколение Халиско», известного как Эль Менчо, проследив за передвижением его любовницы. Об этом сообщил министр национальной обороны страны Рикардо Тревилья Трехо на ежедневной пресс-конференции президента страны Клаудии Шейнбаум.

По словам министра, 21 февраля была зафиксирована встреча Эль Менчо с женщиной, после которой начали подготовку специальной операции в городе Тапальпа штата Халиско. Ночью 22 февраля военнослужащие отправились для захвата главы картеля. Его охрана открыла массированный огонь по силовикам.

Эль Менчо покинул место происшествия, оставив вооруженную группу. В результате перестрелки были ликвидированы восемь участников преступной банды.

Сам наркобарон укрылся в лесу, но вскоре его обнаружили. Во время боя Эль Менчо и двое его охранников получили тяжелые ранения. После же смерти главы картеля в Мексике начались массовые беспорядки.

