Опубликовано видео, как Supercam S350 навел артиллерию на позиции ВСУ

Расчеты БПЛА обеспечивают наведение и контроль поражения целей в зоне проведения спецоперации.

Расчет беспилотника Supercam S350 обеспечил наведение российской артиллерии на позиции ВСУ на краснолиманском направлении спецоперации. Самые яркие кадры из зоны СВО — смотрите в материале 5-tv.ru.

Все цели были уничтожены.

Высокотехнологичный беспилотник Supercam S350 оснащен электрическим двигателем, что делает его полет практически бесшумным.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.

