В Петербурге 15-летняя девушка подожгла топливную колонку

Злоумышленницу задержали, возбуждено уголовное дело о теракте.

Пятнадцатилетняя девушка подожгла топливную колонку в Петербурге. Об этом сообщала пресс-служба городского главка СК РФ.

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 205 УК РФ (террористический акт).

Девушку задержали.

«В ближайшее время ее доставят для проведения следственных действий», — добавили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, неизвестные, используя телефонную связь, вынудили девушку поджечь топливораздаточной колонки в Приморском районе. В результате возгорания никто не пострадал.

Сотрудники следственных органов осмотрели место происшествия, выясняются детали и все обстоятельства произошедшего.

СК России напомнил о необходимой осторожности и бдительности при телефонных разговорах с незнакомыми. Родителям следует регулярно проводить беседы с подростками о существующих схемах вербовки и предупреждая о серьезных последствиях.

До этого, 20 февраля, в Москве 16-летний студент колледжа поджег колонку АЗС и скрылся.

