Каллас предложила вернуться к плану по использованию активов России

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur

В ЕС вновь обсуждают экспроприацию замороженных средств после разногласий по пакету помощи Украине.

Европейский Союз рассматривает возможность возобновления дискуссии об экспроприации замороженных российских активов для финансирования Украины. Об этом заявила глава евродипломатии Кая Каллас на пресс-конференции по итогам встречи министров иностранных дел стран ЕС.

Как рассказала Каллас, на встрече глав внешнеполитических ведомств ЕС не нашли компромисс по вопросу предоставления Украине 90 миллиардов евро. В связи с этим, она предложила вернуться к ранее обсуждавшемуся плану, в рамках которого замороженные российские активы могли бы быть использованы для финансирования Украины.

«У Еврокомиссии был план «А» — использовать российские активы, возможно он теперь должен стать планом «Б», — уточнила она.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Каллас предложила не тратить время на обсуждение создания армии Евросоюза. Она также указала на возможные сложности в управлении объединенным войском, которое будет одновременно частью ЕС и НАТО. Вместо этого Каллас предложила сосредоточиться на укреплении национальных вооруженных сил в рамках НАТО.

