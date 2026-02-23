Важные рекомендации: кому запрещено соблюдать пост по медицинским показаниям

Фото: © РИА Новости/Сергей Пятаков

У некоторых людей организм особенно нуждается в полноценном питании для восстановления сил.

Людям, страдающим определенными заболеваниями, следует воздержаться от соблюдения поста. Об этом заявила гастроэнтеролог Инна Мазько в беседе с Lenta.ru.

По словам врача, пост может представлять опасность для людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

«Особую опасность для сердечников представляет полное исключение воды в течение дня. Это грозит обезвоживанием и нарушением электролитного баланса. Это, в свою очередь, может спровоцировать сбои сердечного ритма», — пояснила Мазько.

Особое внимание гастроэнтеролог обратила на диабетиков. По ее словам, такие пациенты нуждаются в регулярных приемах пищи, содержащей углеводы и белки, чтобы избежать резких колебаний уровня глюкозы в крови.

Кроме того, Мазько подчеркнула, что пост противопоказан людям с панкреатитом или язвенной болезнью в стадии обострения, а также тем, кто находится в процессе восстановления после операций или тяжелых заболеваний, таких как химиотерапия или лучевая терапия.

В этих случаях организм особенно нуждается в полноценном питании для восстановления сил.

Врач также предостерегла от соблюдения поста при желчнокаменной болезни, поскольку длительные перерывы между приемами пищи могут спровоцировать обострение заболевания, вызвать желчную колику или холецистит.

