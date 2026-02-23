Прощание с солистом Shortparis Николаем Комягиным пройдет 24 февраля в Петербурге

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Церемония пройдет в Феодоровском соборе, похороны — на Смоленском кладбище.

Прощальная церемония с солистом группы Shortparis Николаем Комягиным состоится 24 февраля в Санкт-Петербурге. Об этом сообщила директор коллектива Марина Косухина на странице в социальных сетях.

Церемония прощания начнется в 11:00 в Феодоровском соборе, после чего, в 14:00, пройдут похороны на Смоленском кладбище.

Николай Комягин скончался 20 февраля. Ему было 39 лет. Музыкант умер после тренировки по боксу.

Комягин родился 3 ноября 1987 года в Новокузнецке. В 2010 году он переехал в Санкт-Петербург, где вскоре стал одним из ведущих участников музыкальной сцены города. С 2012 года Комягин был фронтменом пост-поп-группы Shortparis.

Кроме своей музыкальной карьеры, Комягин проявил себя и в кинематографе. Он снимался в нескольких известных фильмах, включая картины актера и режиссера Данилы Козловского «Карамора», короткометражную ленту «Сложноподчиненное» и фильм режиссера Кирилла Серебренникова «Лето».

