Россиянам пообещали затяжную весну с риском «диких циклонов»
Синоптик Ильин: в этом году весна в России будет затяжной
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
Из-за рекордных сугробов, накопившихся за зиму, снег в столичном регионе может лежать до апреля.
Весна в 2026 году не будет стремительной. Об этом в беседе с изданием aif.ru рассказал синоптик Александр Ильин.
«Весна неуклонно наступает. В этом году она будет затяжной. За зиму выпало рекордное количество снега, образовались высокие сугробы», — рассказал он.
Понадобится время и много тепла, чтобы все растопить.
«Думаю, снег будет лежать до апреля», — пояснил метеоролог.
По словам эксперта, это имеет и положительную сторону.
«Если мы говорим затяжная весна, то таять будет постепенно. Соответственно, интенсивность половодья будет достаточно умеренная», — пояснил он.
При этом Ильин предупредил, что, несмотря на окончание мощных морозов, погода может преподносить сюрпризы. В марте не исключены «дикие циклоны», способные принести новые снегопады.
