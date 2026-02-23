Фото: legion-media/Persona Stars/053

Вместо ожидаемого флирта певец устроил девушке почти психотерапевтическую беседу — и в финале получил внушительный счет.

Певец Ваня Дмитриенко откровенно рассказал о своем опыте посещения стриптиз-клубов и вспомнил необычную историю знакомства с танцовщицей. В шоу «Вписка» артист признался, что подобные заведения бывали в его жизни всего несколько раз — и каждый визит оборачивался странными ситуациями.

«Я к ней подхожу и говорю: „Почему ты здесь?“… У нас был целый психотерапевтический сеанс. А потом мне выставили вот такой вот счет», — рассказал Дмитриенко.

По словам певца, впервые он оказался в подобном клубе по приглашению обеспеченных знакомых. Тогда он еще не достиг совершеннолетия, и на входе возникли проблемы, однако сопровождавшие их взрослые решили вопрос на месте.

Особенно Дмитриенко запомнился другой эпизод в Санкт-Петербурге. Во время веселой ночи он разговорился с молодой танцовщицей — ровесницей компании. Вместо обычного общения артист, по его словам, неожиданно перешел в режим «психотерапевта» и начал расспрашивать девушку о жизни.

Позже певец с удивлением выяснил, что за время, проведенное за разговором, также начисляется плата. В итоге дружеская беседа обернулась для него внушительным счетом. Дмитриенко дал понять, что в целом его опыт посещения подобных заведений оказался скорее курьезным, чем романтическим. Истории, по его словам, вышли «очень странными» — и именно этим ему и запомнились.

