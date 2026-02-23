«Юля мне писала»: Пересильд-старшая отчитывала Ваню Дмитриенко

Фото: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артист не скрывает, что во время отношений с Анной ему не раз приходилось объясняться с ее матерью.

Певец Ваня Дмитриенко признался, что в отношениях с актрисой Анной Пересильд ему приходилось объясняться с ее матерью — заслуженной артисткой России Юлией Пересильд. В шоу «Вписка» артист рассказал, что в определенные моменты получал от нее сообщения с просьбой вести себя аккуратнее и искать компромисс.

«Юля мне писала: „Вань, у человека жизнь как бы… Давай какой-то консенсус в этом находить“. Но в итоге все нормально. Это подростковые абсолютно темы», — поделился Дмитриенко.

По словам артиста, серьезных конфликтов не возникало, а с Юлией Пересильд у него сохранились хорошие отношения. Он подчеркнул, что между ними никогда не было открытых ссор или жестких разбирательств.

Также Дмитриенко рассказал, как его принял отец Анны — режиссер Алексей Учитель. Певец отметил, что с самого начала почувствовал внимательный и оценивающий взгляд, но не увидел неприязни. По его словам, Алексей Ефимович произвел впечатление серьезного и уважаемого человека с хорошим чувством юмора, и никаких «проверок» ему проходить не пришлось.

«Леша? Да нормально. Ну он очень уважаемый человек, то есть это Алексей Ефимович, понимаешь? То есть это очень серьезный человек, при этом с очень крутым чувством юмора», — рассказал Дмитриенко.

Роман Анны Пересильд и Вани Дмитриенко

Отношения Дмитриенко и Пересильд начали активно обсуждать после их совместной работы над клипом «Цветаева». Творческий союз быстро стал вирусным: поклонники увидели химию между артистами и стали строить догадки о возможном романе. Однако сами они предпочитали не давать прямых подтверждений и отвечали на вопросы о личном осторожно.

Поводы для слухов появлялись регулярно. Анну замечали рядом с певцом на гастролях, а он сопровождал ее на кинопремьерах и светских мероприятиях. Одним из самых обсуждаемых эпизодов стал предпремьерный показ «Алисы в Стране чудес», где Пересильд исполнила главную роль.

На красной дорожке актриса появилась в образе, который публика сочла похожим на свадебный, что мгновенно спровоцировало новую волну домыслов. Был ли это продуманный жест или просто эффектный выход — однозначного ответа пара так и не дала.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.