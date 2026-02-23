«Случилась вся эта жесть»: Дмитриенко увидел Долину с другой стороны после скандала

Дмитриенко признался, что увидел Долину с другой стороны после скандала с квартирой

Артист признался, что произошедшее изменило его взгляд на возможное сотрудничество.

Певец Ваня Дмитриенко вспомнил личное общение с народной артисткой России Ларисой Долиной и подчеркнул, что после скандала с квартирой увидел певицу с другой стороны. В шоу «Вписка» артист признался, что сегодня уже не стал бы так однозначно говорить о совместной песне с народной артисткой.

«Я помню, как мы сидели на этой квартире, с которой, собственно говоря, все и случилось», — рассказал Дмитриенко.

Певец пояснил, что Долина поддержала его в начале работы над альбомом и предложила профессиональную помощь — подсказать, как правильно выстроить вокал. По его словам, он был благодарен за внимание со стороны артистки такого уровня и запомнил их встречу.

Затем случился скандал с продажей квартиры. Он отметил, что знал Ларису Долину с положительной стороны, поэтому случившееся стало для него неожиданностью. Подробности артист раскрывать не стал, однако дал понять, что эта история повлияла на его нынешнее отношение к возможному сотрудничеству.

«Я эту квартиру помню очень хорошо. Когда случилась вся эта жесть… Это, конечно, меня очень поразило. Потому что я Ларису с очень хорошей стороны знал. Меня, безусловно, очень удивила вся эта ситуация», — сказал Дмитриенко.

Ранее Дмитриенко не исключал записи совместной песни с Долиной, однако теперь формулирует свои планы осторожнее.

Скандальная квартира в Хамовниках

Летом 2024 года Долина продала квартиру в Хамовниках предпринимательнице Полине Лурье. Спустя непродолжительное время артистка заявила, что подписывала документы под воздействием мошенников и не осознавала происходящее в полной мере. Впоследствии ей удалось добиться признания договора недействительным в судебном порядке. Представители Лурье пытались оспорить это решение, однако ни в одной из инстанций их доводы не поддержали.

Ситуация изменилась 16 декабря, когда Верховный суд России пересмотрел дело и признал право собственности на жилье за покупательницей, отменив ранее вынесенные решения. Несмотря на продолжающиеся разбирательства, певица оставалась в квартире до вынесения окончательного постановления о выселении и только после этого начала вывозить личные вещи. Дата фактического заселения Лурье несколько раз откладывалась.

