Россиянам посоветовали не увольняться «в никуда» из-за ситуации на рынке труда
В 2026 году поиск достойной работы может занять три-четыре месяца.
Российский рынок труда столкнулся с изменением тренда: работодатели больше не борются за кандидатов, а конкуренция среди соискателей растет. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.
«Если в 2023–2024 годах компании боролись за любого кандидата, чтобы закрыть дыры в штате, то в 2025–2026 годах фокус сместился на рентабельность каждого рабочего места», — пояснил финансист.
По его данным, индекс hh (количество резюме на вакансию) вырос до девяти, а цикл поиска хорошей работы увеличился до трех-четырех месяцев.
Главные рекомендации эксперта:
- Не увольняться импульсивно. Лучше сделать ставку на горизонтальное развитие внутри текущей компании и осваивать смежные навыки, включая ИИ-инструменты.
- Диверсифицировать доходы. Рассмотреть проектную деятельность или подработку вместо поиска одной «идеальной» работы.
- Развивать узкую специализацию. «Универсальные менеджеры» ценятся меньше, чем инженеры, технологи или операторы станков, которые остаются в дефиците.
Трепольский отметил, что наиболее заметное охлаждение затронуло сферы маркетинга, консалтинга, HR и начального уровня в IT. В то же время в промышленности, строительстве и логистике сохраняется «перегрев» и борьба за квалифицированные кадры.
Эксперт также предупредил о замедлении роста зарплат: вместо привычных 15–20% компании планируют индексацию на уровне официальной инфляции (5–10%).
