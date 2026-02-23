Россиянам посоветовали не увольняться «в никуда» из-за ситуации на рынке труда

Финансист Трепольский: не стоит увольняться из-за ситуации на рынке труда

В 2026 году поиск достойной работы может занять три-четыре месяца.

Российский рынок труда столкнулся с изменением тренда: работодатели больше не борются за кандидатов, а конкуренция среди соискателей растет. Об этом в беседе с Газета.ру рассказал эксперт по финансам Дмитрий Трепольский.

«Если в 2023–2024 годах компании боролись за любого кандидата, чтобы закрыть дыры в штате, то в 2025–2026 годах фокус сместился на рентабельность каждого рабочего места», — пояснил финансист.

По его данным, индекс hh (количество резюме на вакансию) вырос до девяти, а цикл поиска хорошей работы увеличился до трех-четырех месяцев.

Главные рекомендации эксперта:

Не увольняться импульсивно. Лучше сделать ставку на горизонтальное развитие внутри текущей компании и осваивать смежные навыки, включая ИИ-инструменты. Диверсифицировать доходы. Рассмотреть проектную деятельность или подработку вместо поиска одной «идеальной» работы. Развивать узкую специализацию. «Универсальные менеджеры» ценятся меньше, чем инженеры, технологи или операторы станков, которые остаются в дефиците.

Трепольский отметил, что наиболее заметное охлаждение затронуло сферы маркетинга, консалтинга, HR и начального уровня в IT. В то же время в промышленности, строительстве и логистике сохраняется «перегрев» и борьба за квалифицированные кадры.

Эксперт также предупредил о замедлении роста зарплат: вместо привычных 15–20% компании планируют индексацию на уровне официальной инфляции (5–10%).

