Путин в День защитника Отечества встретился с вдовами героев-спецназовцев
Встречу не анонсировали заранее, она стала продолжением личного общения президента с семьями военнослужащих.
В программу мероприятий Владимира Путина в День защитника Отечества вошла отдельная встреча с семьями погибших бойцов. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Владимир Путин встретился в Кремле с вдовами геройски погибших военнослужащих Сил специальных операций Вооруженных сил России», — рассказал представитель Кремля.
На встрече Путин призвал уделять внимание поддержке вдов и детей военнослужащих.
«К сожалению, с вами нет больше ваших защитников, защитников ваших семей. Но Родина, защищая которую они ушли из жизни, защищая которую они погибли, всегда будет рядом с вами», — обратился глава государства в начале встречи.
Ранее в этот день президент провел торжественную церемонию вручения государственных наград в Кремле, где вручил золотые звезды Героев России и ордена Мужества отличившимся военнослужащим. Вместе с ними глава государства возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду.
Встреча с вдовами героев не анонсировалась заранее и стала продолжением личного общения президента с семьями военнослужащих, традиционно уделяющего внимание поддержке родных погибших защитников Отечества.
Ранее 5-tv.ru рассказал, что Владимир Путин возложил венок к Могиле Неизвестного Солдата в День защитника Отечества.
