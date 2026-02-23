«Лицо один в один»: Рита Дакота сравнила себя с женой Джейсона Стетхема

Фото: ВКонтакте/Rita Dakota/ritadakota

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Артистка считает, что с моделью ее объединяет неудачное хирургическое вмешательство.

Российская певица Рита Дакота сравнила собственные последствия хирургического вмешательства с внешним видом модели Роуз Хантингтон-Уайтли, которую в сети критикуют за избыточное увлечение косметологическими процедурами и операциями.

Артистка призналась, что ее подписчики завалили личные сообщения сообщениями о том, что визуально она стала копией зарубежной звезды. Дакота подчеркнула, что такие метаморфозы связаны вовсе не с инъекциями филлеров или ботокса, как думают многие хейтеры в отношении модели. По словам певицы, причиной всему стала неудачно проведенная блефаропластика — операция по коррекции век, которая оставила заметные следы.

Рита Дакота подробно описала дефекты, которые объединяют ее с Роуз.

«Капец сочувствую Роуз, теперь надо год ждать, чтобы это исправить. И до конца все равно не получится, только немного улучшить, как у меня вышло. И это необратимо, сколько бы у тебя ни было денег», — написала певица в личном блоге.

Среди признаков неудачной пластики артистка выделила асимметрию глаз, специфический «одичавший» взгляд, отеки, провалы в области щек и характерную мышечную сетку под нижними веками. По мнению Дакоты, даже огромные финансовые возможности не гарантируют идеального исправления подобных врачебных ошибок, и последствия вмешательства могут остаться с человеком навсегда.

Дакота подчеркнула, что процесс восстановления после подобных процедур крайне длительный. Ранее певица уже откровенно рассказывала своей аудитории о сложностях после коррекции внешности и о том, что ей пришлось готовиться к повторным операциям, чтобы хоть немного минимизировать вред от первой процедуры.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.